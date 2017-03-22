Следствие оценило ущерб по делу Уильяма Браудера в 3,5 млрд рублей - адвокат

Следствие оценило в 3,5 млрд руб. ущерб по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, которые обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов. Как передает «Интерфакс, это их адвокат Александр Антипов заявил в Мосгорсуде. Суд рассматривает жалобу защиты обвиняемых на решение Тверского суда об их заочном аресте, которое было вынесено 17 февраля 2017 г.

Ранее Антипов говорил, что предварительное следствие по делу завершено и фигурантам предъявлено обвинение в окончательной версии.

Браудера заочно обвиняют по статьям "Организация преднамеренного банкротства", "Организация от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере", а "Покушение на неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере".

Антипов также сообщил, что второй фигурант дела Иван Черкасов исключен из международного розыска по линии Интерпола. Черкасову заочно предъявлено обвинение в организации преднамеренного банкротства (часть 3 статьи 33, статья 196 УК), организации ухода от налогов в особо крупном размере (часть 3 статьи 33, пункты «аб части 2 статьи 199 УК), а также в организации неисполнения обязанностей налогового агента (часть 3 статьи 30 часть 2 199.1 УК в редакции от 2003 года).