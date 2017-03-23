В Бирмингеме прошли задержания по делу о теракте в Лондоне

Полиция провела рейд в Бирмингеме по делу о теракте, который произошел в Лондоне 22 марта, сообщает Sky News со сслыкой на источники. По данным ITV, были задержаны два или три человека.

22 марта неизвестный мужчина за рулем автомобиля протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту и врезался в ворота парламента. Затем он напал с ножом на полицейского, который от полученных ран скончался. Преступник был застрелен. Число жертв теракта в ночь со среды на пятницу увеличилось с 4 до 5 человек, сообщает Reuters. Пострадавших, по данным Скотленд-Ярда, насчитывается уже 40, тогда как ранее сообщалось более чем о 20.

В полиции отмечали, что атака могла быть связана с исламистским терроризмом. По данным The Independant, теракт мог совершить Абу Иззадин, известный также как Тревор Брукс. Однако его адвокат заверил, что его подзащитный все еще находится в тюрьме и быть нападавшим не мог никак.