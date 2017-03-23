Полиция Украины рассказала о подробностях убийства Вороненкова

Украинские полицейские пока не установили личность киллера, убившего в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

«Оба они находятся в лечебных заведениях, им оказывается помощь. Еще с ними не общались... Их личности пока не установлены», - сказал на месте убийства российского политика начальник главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

Крищенко рассказал, что киллер открыл огонь по Вороненкову и его охраннику, когда они шли в гостиницу «Премьер-палас». По его словам, убийца попал в потерпевшего, в охранника, и потом, когда он убегал, охранник несколькими выстрелами также ранил нападавшего.

Он сообщил, что на месте преступления изъят пистолет марки «ТТ». По его словам, киллер осуществил приблизительно 7-8 выстрелов и, согласно предварительному осмотру врачом тела Вороненкова, у него «три или четыре» огнестрельных ранения, в частности в шею и в живот.

Крищенко указал, что происшедшее было зафиксировано на камерах видеонаблюдения гостиницы. Эти записи изъяты, ведутся процессуальные действия. Кроме того, изучаются записи на камерах видеонаблюдения, которые установлены на прилегающих улицах.

Кроме этого есть свидетели, которые делали запись на мобильные телефоны, с ними также работает следствие.