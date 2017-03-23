Порошенко назвал убийство Вороненкова актом терроризма России

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова «актом терроризма со стороны России».

«Убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт гтерроризма со стороны России, которой он был вынужден уйти с политическим причинам. Явный почерк российских спецслужб, который ранее постоянно проявлялся в различных европейских столицах ",-- приводит пресс-секретарь президента Святослав Цеголко слова Порошенко.

«Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в вводе российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией [на складе боеприпасов] в Балаклее», - сказал президент Украины.