Прокуратура считает диверсию причиной взрывов склада под Харьковом

Пожар на складах боеприпасов в Балаклее случился в результате диверсии, считает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Как сообщает харьковское информационное агентство Status quo, он написал это в Facebook, сославшись на предварительные данные следствия.

«В результате диверсии сегодня ночью в 2.56 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) вблизи города Балаклеи в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов. От места детонации путем блокирования организована условная семикилометровая зона опасности разлета боеприпасов», – цитирует агентство. Информации о жертвах у прокурора нет.

Ранее пресс-служба минобороны Украины сообщила, что взрывы на складах начались «на отдельных площадках» базы в Балаклее. В районной администрации подтвердили взрывы и пожар и сообщили, что из пятикилометровой зоны вокруг базы эвакуировали людей.

Пожар тушат 250 человек и 50 единиц техники, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства Украины по чрезвычайным ситуациям. В готовность приведены резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.