Полиция Украины назвала ключевую версию убийства Вороненкова

Основной версией убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова являются «действия Российской Федерации».

«Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине», - цитирует «Интерфакс-Украина» заместителя главы Национальной полиции Украины – начальника Главного следственного управления Александра Вакуленко.

В центре Киева 23 марта убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что убитый в ходе инцидента один, двое ранены. По его словам, убитый выходил из отеля «Премьер-палас» в центре Киева в сопровождении охранника и в это время неизвестный открыл по ним огонь. В ходе перестрелки охранник был ранен, но успел ранить и нападавшего. Нападавший задержан.