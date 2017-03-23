Генпрокурор Украины связал убийство Вороненкова с Россией

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова связано с Россией. Генпрокуратура Украины пообещала в ближайшее время рассмотреть вопрос о предоставлении охраны семье Вороненкова.

«Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры необходимые показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля», — написал Луценко в Facebook.

Как сообщалось, в Киеве убит Денис Вороненков. Он выходил из отеля «Премьер-палас» с охранником, и в это время неизвестный открыл по ним огонь. В ходе перестрелки охранник был ранен, но успел выстрелить в нападавшего.