Бывший директор ФСБ Ковалев: Россия меньше всех заинтересована в убийстве Вороненкова

Бывший директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев заявил о непричастности России к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«В наименьшей степени в этой смерти заинтересована Россия. Тут совершенно для меня очевидно, что уж России-то это совсем не нужно», - сказал Ковалев «Интерфаксу».

В центре Киева 23 марта на углу ул. Пушкинской и бульвара Шевченко неизвестные расстреляли из автоматов двух человек. В эфире телеканала «112.Украина» начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что среди убитых бывший депутат Госдумы Вороненков.