По факту гибели Вороненкова возбуждено дело по статье «Умышленное убийство»

Киевская полиция по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова возбудила уголовное дело. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«На данный момент киевская полиция внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство"», - сказал он.

Вороненков был застрелен в четверг в Киеве возле отеля «Премьер-палас». Во время перестрелки охранник экс-парламентария ранил нападавшего. В МВД считают, что жизни убийцы и охранника ничто не угрожает.