Убийца Вороненкова находится в больнице под охраной полиции

В Киеве задержали убийцу бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Во время перестрелки он получил ранение и находится в больнице под охраной сотрудников полиции. С таким заявлением выступил начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко.

«Охранник ранил стрелявшего в Вороненкова и сам получил ранение. Они оба в больнице», - заявил Крищенко.

Советник начальника МВД Украины Илья Кива пояснил, что ранение убийцы Вороненкова не опасно для жизни.

Вороненков был застрелен днем 23 марта в центре Киева.