Песков назвал обвинения в «российском следе» в убийстве Вороненкова абсурдными

В Москве считают заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова абсурдными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», - сказал Песков .

По словам Пескова, случившееся говорит о том, что «украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова».

«Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», - сказал Песков.

В центре Киева 23 марта убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Представитель нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что убит в ходе инцидента один, двое ранены. По его словам, убитый выходил из отеля «Премьер-палас» в центре Киева в сопровождении охранника, и в это время неизвестный открыл по ним огонь. В ходе перестрелки охранник был ранен, но успел ранить и нападавшего. Нападавший задержан.