Вестминстерский террорист до принятия ислама был учителем Эдрианом Элмсом – ВВС

В Великобритании полиция пока не прокомментировала сообщения СМИ о том, что убитый исполнитель теракта в Вестминстере был учителем английского из Кента Эдрианом Элмсом, который принял ислам и сменил имя на Халида Масуда. Это сообщает The Guardian. Элмсом террориста назвала, к примеру, ВВС. Официально в четверг было сказано, что наезды на людей на Вестминстерском мосту и нападение на полицейского у парламента совершил 52-летний Халид Масуд, на его счету были мелкие преступления, но у полиции не было информации, что он имел связи с террористами и мог совершить теракт. Также говорилось, что он использовал много имен и вероятно, что Халид Масуд - не то имя, которое он получил при рождении.

Ранее Масуд появлялся «на периферии» антитеррористических расследований MI5, его знакомых спецслужбы подозревали в намерении присоединиться к иностранным джихадистским группировкам, но самого Масуда - ни разу, сказал Reuters чиновник в правительстве Великобритании.

В четверг вечером в больнице умер 75-летний мужчина, пострадавший при теракте. Всего жертвами Масуда стали четыре человека, в том числе 54-летний турист из США Курт Кокран. 40 человек из 11 стран получили ранения, семеро из них находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России), хотя неясно, каким образом Масуд был связан с этой группировкой. По подозрению в причастности к теракту в Лондоне и Бирмингеме были задержаны три женщины и пятеро мужчин, напоминает ВВС.

Соседи Масуда в Бирмингеме, опрошенные Sky News, не смогли вспомнить о нем ничего примечательного, говорили о его религиозности - он непременно молился по пятницам. Телеканал приводит сообщения СМИ о том, что Масуд был ранее преподавателем английского, но работал не в государственных школах.