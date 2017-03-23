ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, сообщает AP со ссылкой на близкое к террористам информагентство Amaq. Нападавший в сообщении Amaq, скриншот которого разместила директор SITE Intelligence Group, назван «солдатом халифата».

Вчера, 22 марта, на Вестминстерском мосту автомобиль таранил пешеходов, после чего врезался в ворота парламента. Мужчина напал с ножом на полицейского, после чего преступник был застрелен. В результате инцидента погибли пять человек, 40 получили ранения.