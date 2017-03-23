Путин выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом в центре Лондона. «Силы террора действуют все более коварно и цинично. Очевидно, что для противостояния террористической угрозе требуется реальное объединение усилий всех членов мирового сообщества», ‒ говорится в телеграмме президента. Путин также передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, 22 марта неизвестный мужчина на автомобиле протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту и врезался в ворота парламента. Затем он напал с ножом на полицейского, который от полученных ран скончался. Преступник был застрелен. В результате инцидента погибли четыре человека, 29 получили ранения.