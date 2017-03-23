Полиция задержала семь человек по делу о теракте в Лондоне

Британская полиция задержала семь человек в Лондоне, Бирмингеме и других городах после теракта, который произошел в британской столице 22 марта. Об этом заявили на брифинге полиции утром 23 марта. Сотрудники правоохранительных органов произвели аресты по шести адресам.

В полиции уточнили, что четыре человека погибли в результате атаки, 29 были отправлены в больнице, семеро из них находятся в критическом состоянии.

22 марта неизвестный мужчина за рулем автомобиля протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту и врезался в ворота парламента. Затем он напал с ножом на полицейского, который от полученных ран скончался. Преступник был застрелен.

Нападение на Лондон произошло в годовщину терактов в Брюсселе. 22 марта 2016 г. двое смертников подорвали себя в аэропорту бельгийской столицы. В тот же день спустя час после атаки на аэропорт террорист взорвался в поезде метро. Тогла жертвами террактов стали 38 человек, более 340 получили ранения.