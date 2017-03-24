Фийон отрицает организацию встречи ливанского бизнесмена с Путиным

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон отрицает, что организовывал встречу ливанского бизнесмена Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным, сообщает L’Express. «Это все наглая ложь. Эти данные не соответствуют действительности», — заявил Фийон.

При этом он подтвердил заключение контракта с Махзуми на $50 000, но заверил, что получил эти деньги исключительно за консалтинг. «Эта совершенно законная профессиональная деятельность», — подчеркнул Фийон.

Ранее французские СМИ сообщали, что Фийон мог организовать встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне в июне 2015 г. в рамках Петербургского экономического форума.