СМИ узнали имя и опубликовали фотографию убийцы Вороненкова

Бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова убил 28-летний Павел Паршов, сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источники. Ранее источник Life назвал это же имя.

Украинское издание также опубликовало фото предполагаемого убийцы. По данным «Обозревателя», киллер 1988 года рождения и разыскивался днепровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1» заявил, что киллер был завербован российскими спецслужбами и внедрен в украинские силовые структуры в 2014 г. Агентство УНН со ссылкой на свои источники сообщало, что при убитом было найдено удостоверение участника боевых действий. Геращенко подтвердил, что убийца Вороненкова действительно отслужил 13 месяцев в национальной гвардии Украины, но участником боевых действий не был. Сейчас правоохранители изучают всю историю его пребывания на Украине, опрашивают его бывших сослуживцев, рассказал Геращенко.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, он умер в болнице. Киевская полиция возбудила дело по статье «умышленное убийство».