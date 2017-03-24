По делу о теракте в Лондоне задержаны еще два человека

Полиция Великобритании задержала еще двух человек по делу о теракте в Лондоне, который произошел 22 марта, сообщает агентство Associated Press. По его данным, одного человека полиция задержала в графстве Уэст-Мидлендс. Второй был задержан на северо-западе страны, однако в полиции не уточнили, где именно.

22 марта автомобиль протаранил толпу на Вестминстерском мосту и врезался в забор у британского парламента. Террорист напал на полицейского, охранявшего здание, после чего его застрелили. В результате нападения 40 человек пострадали, четыре погибли, сообщал Reuters. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

СМИ сообщали, что убитый исполнитель теракта в Вестминстере был учителем английского из Кента Эдрианом Элмсом, который принял ислам и сменил имя на Халида Масуда. Официально объявили, что теракт 22 марта совершил 52-летний Халид Масуд, на его счету были мелкие преступления, но у полиции не было информации, что он имел связи с террористами и мог совершить теракт. Также говорилось, что он использовал много имен и вероятно, что Халид Масуд - не то имя, которое он получил при рождении.