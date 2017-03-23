Полиция установила личность лондонского террориста

Полиция Лондона сообщила, что мужчину, совершившего вчера теракт у британского правительства, звали Халид Масуд, ему было 52 года. Масуд родился в графстве Кент.

Он уже привлекался два раза к уголовной ответственности в 1983 и 2013 г. Его обвиняли в нападении, хранении оружия нарушении общественного порядка. Однако подозрений, связанных с экстремизмом, ему предъявлено не было. Полиция не обладает данными, что он собирался совершить теракт.

Вчера, 22 марта, автомобиль протаранил толпу на Вестминстерском мосту и врезался в забор у британского парламента. Террорист напал на полицейского, охранявшего здание, после чего его застрелили. В результате нападения 40 человек пострадали, 5 погибли, сообщал Reuters. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).