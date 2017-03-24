Экс-президент Египта Мубарак вышел на свободу после шести лет заключения

Отстраненный от власти в 2011 г. экс-президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет под стражей. Как передает Reuters, его адвокат сообщил, что Мубарак покинул госпиталь Маади, где его держали под охраной, и отправился домой в Гелиополис. Ранее в марте высшая апелляционная инстанция подтвердила оправдание экс-президента по обвинениям в причастности к убийствам протестующих в 2011 г. и разрешила его освободить.

Мубарак потерял власть в результате событий «арабской весны». Египтом он руководил с 1981 по 2011 г. После свержения он стал первым руководителем страны, которого судили. С 2013 г. он содержался под стражей в госпитале Маади, куда его перевели из тюрьмы по состоянию здоровья. Против экс-президента было два процесса - по обвинению в коррупционном преступлении, за растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн) он был приговорен к трем годам тюрьмы. В 2012 г. суд признал Мубарака виновным в причастности к убийствам протестующих силовиками в феврале 2011 г., затем это обвинение с него сняли.