Песков назвал абсурдом заявления об убийстве Вороненкова агентом российских спецслужб

В Кремле выразили надежду, что «абсурдные» заявления, звучащие в Киеве в связи с убийством экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, не станут причиной отказа от проведения серьезного расследования этого преступления.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждение украинской стороны о том, что убийца Вороненкова был представителем российских спецслужб. «Это абсолютно абсурдные обвинения. Надеемся, что они не означают отказа от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий», - сказал он.

По данным украинского издания «Обозреватель», Вороненкова убил 28-летний Павел Паршов. Украинское издание также опубликовало фото предполагаемого убийцы. По данным «Обозревателя», киллер 1988 г. рождения и разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, он умер в больнице. Киевская полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство».