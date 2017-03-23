Убийца Вороненкова умер в больнице

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова умер во время операции, сообщает украинские «Вести». Корреспондент издания отмечает, что об этом говорили сотрудники правоохранительных органов возле операционной: «Готовый. Вызывайте начальство». Информацию о смерти задержанного подтвердила «Украинской правде» пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что киллер находится при смерти.

Украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источники сообщает, что убийца Вороненкова, 1988 года рождения, находился в розыске. Его подозревали в фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов, пишет издание.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил «Интерфаксу», что личность убийцы установлена. «Он гражданин Украины», – заявил Шевченко, не назвав имени убийцы.