В нацгвардии Украины рассказали о карьере убийцы Вороненкова

У убийцы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова было найдено удостоверение нацгвардии Украины на имя Павла Паршова, говорится в сообщении ведомства. Документ участника боевых действий был выдан Паршову в 2016 г., однако в этом же году он был уволен со службы из-за невыполенения условий контракта.

«В ряды нацгвардии Украины (в батальон "Донбасс") был призван 25 августа 2015 г. На тот момент командиром батальона «Донбасс» был подполковник Анатолий Виногродський», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

По данным нацгвардии, Паршов родился 28 июля 1988 г. в городе Севастополе, в последнее время проживал в Днепропетровске. Информация о том, что мужчина находился в розыске, проверяется, пояснили в ведомстве.

Бывший депутат Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником Вороненкова и впоследствии скончался в больнице.