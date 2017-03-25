Мария Максакова впервые прокомментировала убийство Дениса Вороненкова

Оперная певица и экс-депутат от «Единой России» Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, впервые прокомментировала убийство мужа. Ее монолог приводит «Медуза».

«У меня – даже не поворачивается язык сказать “был” – самый лучший на свете муж… Он был самым ласковым человеком, которого я знала в своей жизни. Добрым, глубоким, умным, все понимающим, прощающим. В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась», – сказала Максакова.

Она не стала говорить о версиях убийства мужа. «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет», – заявила вдова.

«Если честно, я вообще не знаю, что я буду делать [дальше]. У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше – и чего-то хотеть», – продолжила Максакова.

Она рассказала, что ее сейчас усиленно охраняют. «Сейчас, конечно [меня охраняют], это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. [Охрана у Дениса] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», – считает Максакова.

Денис Вороненков был застрелен 23 марта. Он выходил из отеля «Премьер-палас» в центре Киева в сопровождении охранника, когда неизвестный открыл огонь. Охранник застрелил напавшего.