В Киеве в четверг в центре города был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. В ходе перестрелки его охранник был ранен, но успел ранить и убийцу. Позже нападавший скончался в больнице, по данным издания «Обозреватель», он находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что личность убийцы установлена, он гражданин Украины. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним. «Версия очевидна – я говорил, что Вороненков не жулик, а свидетель, смертельно опасный для российских силовиков», – написал Пономарев в Facebook.

«Пусть работает следствие. Главное, чтобы это следствие было политически беспристрастным. Особенно в условиях, когда есть силы, заинтересованные не глядя спихнуть это на Россию», – заявил «Ведомостям» заместитель председателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Источник, близкий к руководству КПРФ, рассказал, что «вся Дума еще месяц назад говорила: нашли уязвимого, выманили, грохнут и скинут на Россию, ну а теперь вроде стало яснее, кто занимался выманиванием». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о российском следе абсурдными.

Петр Порошенко президент Украины Коварное убийство в центре Киева – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений.

В феврале 2017 г. Вороненков сообщил, что дал генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича. В России Вороненков обвинялся в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отари Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.

Политический подтекст дела приведет к низкому качеству расследования – не будет необходимого сотрудничества двух стран, полагает руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. «Вороненков разругался с высокопоставленными силовиками, вместо того чтобы уехать в Германию и доживать там, поехал в Киев, стал давать показания и намекать на большой объем информации, который у него есть, в том числе по части наркоконтроля. Так что он был опасен для некоторых силовиков в России как носитель информации, его нужно было наказать показательно», – говорит украинский политолог Вадим Карасев.

Специфика Вороненкова такова, что целый ряд людей и групп могли быть им крайне недовольны, и, наверное, все варианты связаны с Москвой, но это не обязательно Москва как Кремль, говорит политолог Николай Петров. «Все-таки первая версия, мне кажется, связана с бизнесом Вороненкова и теми причинами, которые побудили его уехать из России и просить украинского гражданства, а его политические заявления – это как раз оформление им получения украинского гражданства», – добавляет он.