Представители 27 европейских стран подписали Римскую декларацию

Юбилейный саммит Евросоюза в столице Италии завершился подписанием Римской декларации. Церемония проходила в зале Горациев и Куриациев, где 60 лет назад был подписан Римский договор, в ней приняли участие представители 27 стран.

В декларации лидеры государств-членов и институтов ЕС дали оценку деятельности союза и обязались работать благо Европы.

Премьер Италии Паоло Джентилони заявил, что лидерам Евросоюза необходимо направить усилия на повышение доверия населения государств-членов. «Мы должны восстановить доверие наших граждан», – сказал он, выступая на саммите.

Джентилони подчеркнул, что основные направления работы в ЕС должны включать в себя борьбу с бедностью и социальным неравенством, а также стимулирование экономического роста.