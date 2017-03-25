Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве

Бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Церемония прощания с ним проходила во Владимирском соборе украинской столицы.

На ней присутствовали несколько десятков человек, в том числе вдова Вороненкова Мария Максакова, родственники погибшего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, некоторые украинские политики.

Вороненков 23 марта был застрелен в центре Киева, его охранник успел смертельно ранить убийцу, который позже скончался в больнице. Стрелявший опознан как гражданин Украины Павел Паршов.