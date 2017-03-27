ЕС призвал освободить задержанных участников протестных акций в России

Евросоюз призвал Россию незамедлительно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны в ходе воскресных протестных акций в российских городах.

В коммюнике, распространенном пресс-службой ЕС, отмечается, что действия российских полицейских, пытающихся рассеять манифестантов и задержавших сотни граждан, в том числе Алексея Навального, «препятствовали исполнению их основных прав на свободу выражения, объединений и мирных собраний, что записано в российской конституции».

В воскресенье в российских городах прошли митинги против коррупции, которые Bloomberg назвал крупнейшими с 2011 г. По официальным данным, только в Москве вышли на митинг 7000–8000 человек. По данным «ОВД-инфо», после 22.00 в Москве было задержано более 880 человек.