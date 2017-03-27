ФСИН может попросить заменить Навальному наказание по делу «Ив Роше» на реальное

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России после вступления в силу административного штрафа и ареста оппозиционера Алексея Навального может обратиться в суд с требованием о замене условного наказания на реальное по делу «Ив Роше», передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Навального Вадима Кобзева.

«В случае вступления в силу сегодняшних решений о наложении на Навального административного ареста и штрафа ФСИН вправе обратиться в суд с заявлением о замене ему наказания с условного на реальное или о продлении испытательного срока по данному делу и наложении дополнительных ограничений», - пояснил Кобзев.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы 27 марта оштрафовал Навального на 20 000 руб. за организацию 26 марта несанкционированной акции в Москве. Оппозиционеру также дали 15 суток административного ареста за оказание сопротивления полиции. Адвокат Навального в течение 10 дней намерен обжаловать эти решения в Мосгорсуде.