Турция готовится разрешить российским туристам въезд по внутренним паспортам

Турецкие власти собираются разрешить российским гражданам приезжать на курорты Турции по внутренним паспортам, то есть без загранпаспортов. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, в турецких аэропортах уже устанавливают оборудование для идентификации россиян, прибывающих в страну с внутренними паспортами.

Переговоры по данному вопросу Турция и Россия вели еще два года назад, тогда речь шла о взаимном переходе на режим поездок по внутренним паспортам, напомнил министр, добавив, что после инцидента со сбитым российским военным самолетом осенью 2015 г. отношения двух стран резко испортились.

В результате летний сезон 2016 г. в Турция был закрыт для россиян. Согласно опросу «Левада-центра», без загранпаспортов на данный момент живут 72% россиян. При этом 59% граждан России не выезжали на отдых за пределы стран бывшего СССР.