Суд разрешил задержать предполагаемого сообщника убийцы Вороненкова

Суд разрешил задержать возможного сообщника убийцы бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова. Об этом свидетельствует запись в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины. Речь идет о задержании Ярослава Левенца. В разделе «Мера пресечения» указано «Определение суда о разрешении на задержание с целью привода».

Вороненков был застрелен мужчиной в спортивной одежде в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником бывшего депутата и впоследствии скончался в больнице. Советник министра внутренних дел Антона Геращенко называл убийцей гражданина Украины Павла Паршова.

Левенец разыскивается с 24 марта по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Паршов и Левенец были сослуживцами в «добровольческом батальоне Донбасс» и участвовали в боях в Донбассе.