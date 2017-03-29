Адвокат Вороненкова сообщил об угрозах в адрес экс-депутата

Убитый в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков ранее получал угрозы и опасался за жизнь и здоровье. Как передает «Интерфакс», это в Мосгорсуде заявил его адвокат Андрей Гривцов, объясняя необходимость отъезда клиента из России на Украину. Суд рассматривал вопрос о законности заочного ареста Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении здания на 127 млн руб. В результате суд признал это решение законным. Апелляция адвоката, который просил отменить заочный арест, отклонена.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Депутат Верховной рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал имя убийцы - Павел Паршов. Он был застрелен охранником Вороненкова и умер в больнице.

Уголовное преследование Вороненкова в России может быть прекращено в связи с его смертью, то есть по нереабилитирующим основаниям, если его родственники не потребуют продолжения производства по делу.