Адвокат Навального обжаловала его арест на 15 суток

Адвокат оппозиционера Алексея Навального обжаловала его арест на 15 суток за неповиновение полиции во время несанкционированного митинга в центре Москвы, передает «РИА Новости».

«Апелляционная жалоба подана в суд», — заявила адвокат Ольга Михайлова. По ее словам, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 31 марта в 11.50 мск.

Ранее суд признал оппозиционера виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Помимо этого Навального оштрафовали на 20 000 руб. за организацию несанкционированного мероприятия.

В воскресенье, 26 марта, на несанкционированной акции в столице, по официальным данным, были задержаны более 600 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил тогда, что правоохранительные органы действовали «абсолютно корректно и высокопрофессионально».