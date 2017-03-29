Кудрин разделил мнение Сокурова об отношении власти к молодежи

Бывший министр финансов, руководитель Центра стратегического развития Алексей Кудрин согласился с позицией режиссера Александра Сокурова, который назвал ошибкой отказ власти от диалога с вышедшей на улицы молодежью. «Сокуров верно сказал, что нужно больше уделять внимания молодым. Им нужен актуальный образ будущего», — написал Кудрин в Twitter.

На церемонии вручения кинопремии «Ника» известные российские режиссеры призвали власть прислушаться к мнению участников антикоррупционных акций, прошедших 26 марта. Режиссер Алексей Красовский, в частности, призвал киносообщество повлиять на судьбу задержанных участников митингов.