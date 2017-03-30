«Коммерсантъ» предсказал возможную отставку одного из заместителей Колокольцева

Источники «Коммерсанта» не исключают скорой отставки замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина, который курирует «криминальный» блок в ведомстве. О причинах отставки собеседники издания не говорят. Среди кандидатов на его замену называют начальника главного управления собственной безопасности МВД Александра Макарова.

Ваничкин начинал работать в МУРе, затем возглавлял ГУБОП, НЦБ Интерпола и ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По сведениям источников газеты, в течение нескольких лет он возглавлял управление безопасности Московского банка Сбербанка. Также собеседники «Коммерсанта» отмечают, что несколько месяцев остается вакантной должность руководителя департамента безопасности Сбербанка.

29 марта президент Владимир Путин отправил в отставку начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД генерал-лейтенанта полиции Виктора Нилова. По информации «Коммерсанта», этому решению предшествовала масштабная проверка МВД в ГАИ, которая проводилась в конце 2016 г. и завершилась выражением претензий в адрес руководства автоинспекции. В частности, ГИБДД упрекнули за чрезмерную обособленность и недостаточные контакты с другими структурами внутренних дел. «Коммерсантъ» напоминает, что слухи об увольнении Нилова ходили давно и что ему 62 года при предельном сроке для службы в 60 лет.

27 марта «Фонтанка.ру» сообщила о предстоящей через пару лет реформе, в результате которой ГИБДД интегрируют в МВД. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что планов по объединению ГИБДД с какой-либо другой структурой нет и что Нилова уволили по возрасту.