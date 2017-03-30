В МВД не подтвердили назначение Черникова на пост начальника ГИБДД

Начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников продолжает исполнять свои обязанности, информации о его назначении на пост начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД.

«Мы знаем об информации, распространяемой в интернете. Никаких правоустанавливающих документов о том, что Михаил Черников назначен на какую-то другую должность, у нас нет. Он продолжает работать на посту начальника краевого УМВД», – сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин уволил Виктора Нилова с должности начальника Госавтоинспекции. СМИ сообщали, что его место может занять Михаил Черников.