Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов

В возрасте 88 лет умер академик Алексей Абрикосов, советский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 г. Это «Эху Москвы» сообщил бывший министр образования России Дмитрий Ливанов.

Алексей Абрикосов – потомок известной семьи московских предпринимателей Абрикосовых, он родился в 1928 г. в семье академика, завкафедрой патологической анатомии медицинского факультета Московского университета Алексея Ивановича Абрикосова. Он изучал физику с 1945 г., был учеником Льва Ландау, окончил физфак МГУ с отличием в 1948 г. Кандидатскую диссертацию под руководством Ландау о термической диффузии в ионизированных плазмах Абрикосов защитил в 1951 г., когда его родители были отстранены от работы в Кремлевской больнице в связи с кампанией против «врачей-вредителей».

В 1964 г. Абрикосов стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1987 г. – академиком. В 1991 г. он переехал в США по приглашению Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, в США он преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта, в Великобритании – в Университете Лафборо. Гражданство США Абрикосов получил в 1999 г. В СССР и в США он занимался сверхпроводниками.

В 2003 г. он вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».