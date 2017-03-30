Путин заявил об отсутствии соперничества с США в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии соперничества между Москвой и Вашингтоном в Арктике. «Мы не собираемся ни воевать, ни соревноваться здесь с Соединенными Штатами», — сказал Путин на Арктическом форуме в Архангельске.

Он считает, что в интересах международного сообщества России и США необходимо налаживать сотрудничество в военной сфере. «Россия и США являются крупнейшими ядерными державами, у нас особая ответственность перед планетой, перед всем международным сообществом для международной безопасности. И, конечно, чем быстрее мы наладим сотрудничество в военной сфере, тем лучше», — заявил Путин.

Он также отметил, что сотрудничество России и США по Сирии налаживается. «По некоторым чувствительным направлениям, таким как сотрудничество в Сирии, несмотря ни на какие внешние заявления, реальное сотрудничество налаживается, углубляется и расширяется», — сказал президент.

Путин добавил, что Россия чувствует «заинтересованность наших американских партнеров в развитии этого взаимодействия». Президент выразил надежду, что это сотрудничество распространится на другие регионы, в том числе на Арктику.