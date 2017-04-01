Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать

Президент США Дональд Трамп забыл подписать указы на торжественной церемонии подписания, пишет газета Hill. На видеозаписи видно, как Трамп вошел в Овальный кабинет для объявления указов, а затем покинул его, не подписав документы. Вице-президент США Майкл Пенс попытался догнать президента, но Трамп не вернулся. После этого Пенс взял документы и вышел из комнаты.

По мнению издания, Трамп покинул кабинет после того, как один из репортеров задал вопрос о бывшем советнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне.

Напомним, Флинн пoдал в отставку пoздно вечерoм 13 февраля на фoне подoзрений, что он еще до инаугурации Дoнальда Трампа мог oбсуждать вoпрос санкций с российским пoслом Сергеем Кисляком.