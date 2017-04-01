В СКР опровергли информацию о снятии ареста с имущества Васильевой

Следственный комитет России опроверг информацию о снятии ареста с имущества бывшего руководителя департамента Минобороны Евгении Васильевой, осужденной за хищения по «делу Оборонсервиса». «Это сообщение не соответствует действительности. Арест в силе», — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Евгении Васильевой, осужденной за хищения, вернули арестованное ранее имущество в связи с тем, что ущерб был полностью возмещен.

Адвокат Васильевой Хасан Али Бороков не стал комментировать информацию. «Защита это не комментирует», — сказал он.

Напомним, бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева была приговорена к 5 годам колонии за многочисленные хищения. Она отбывала наказание в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015 г. по 25 августа 2015 г. Судогодский суд вынес решение о ее УДО.