Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход после взрыва

Все станции метрополитена Санкт-Петербурга закрыты на вход и на выход из-за произошедшего взрыва в вагоне поезда, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метро.

Петербургские больницы готовы к приему пострадавших из-за взрыва. «Мы готовы 24 часа в сутки. Пока никто к нам не доставлен», - заявил главный врач клиники Института скорой помощи им. Джанелидзе Антон Повзун.

Вертолет медицинских служб приземлился на проезжую часть Московского проспекта в Петербурге.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метро «Технологический институт». На место происшествия прибыл прокурор города Сергей Литвиненко, работают 17 бригад скорой помощи.