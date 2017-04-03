В метро Санкт-Петербурга сработало оставленное в вагоне взрывное устройство – СМИ

В вагонах поезда в метро Санкт-Петербурга сработало неустановленное устройство. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сработало неустановленное взрывное устройство, оставленное в поезде. Правоохранительные органы изучают «экстремистский след». Характер повреждений говорит о том, что устройство преступники оставили в вагоне перед тем, как он отправился со станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Эпицентр взрыва был внутри вагона. Вагон получил сильные повреждения - выбиты стекла и повреждены двери.

На сайте метрополитена говорится о том, что «на вход и выход закрыты станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор".

Взрывы произошли приблизительно в 14.30 мск на станциях «Сенная» и «Технологический институт» синей ветки. По словам источника, погибли не менее 10 человек, пострадали более 30 человек.