В метро Санкт-Петербурга после взрывов закрыли три станции, есть погибшие и пострадавшие

В метрополитене Санкт-Петербурга после взрыва закрыли три станции, идет эвакуация пассажиров. На вход и выход закрыты «Садовая», «Площадь восстания» и «Технологический университет». Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пишут местные СМИ, взрывы произошли приблизительно в 14.30 мск на станциях «Сенная» и «Технологический институт» синей ветки. По словам источника, есть пострадавшие и погибшие.

«Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено», — уточнил он.

Очевидцы в соцсетях размещают фотографии с места происшествия.