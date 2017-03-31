В московском метро появятся поезда с USB-розетками

С середины апреля у москвичей и гостей столицы появится возможность зарядить гаджеты в вагоне метро. По одной из самых загруженных линий - Таганско-Краснопресненской - запустят шесть поездов «Москва» со сквозными вагонами и USB-розетками, сообщается на сайте столичной мэрии.

Новые вагоны станут на 15 % вместительнее старых, будут оснащены более хорошей шумоизоляцией и более широкими дверными проемами со световыми и звуковыми индикаторами. Кроме того, в этих поездах будут установлены новые места для инвалидных колясок. Пассажиры новых поездов смогут также воспользоваться сенсорными мониторами и интерактивными картами.

В 2017 г. на фиолетовой линии планируется запустить 24 таких состава. Всего до 2020 г. в Московский метрополитен поступит 96 поездов «Москва». Имя для нового поезда «Москва» выбрали горожане в проекте «Активный гражданин».