При взрыве в петербургском метро погибли 10 человек – ТАСС

При взрыве в метро Санкт-Петербурга, по предварительным данным, погибли 10 человек, сообщил источник ТАСС.

Источник «РИА Новости» также сообщил о погибших и пострадавших: «Там произошел взрыв в одном из вагонов. Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено».

По данным источника «Ленты.ру», пострадали более 50 человек. «Интерфакс» сообщил о 20 пострадавших и 10 погибших.