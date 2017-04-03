Весь наземный транспорт в Петербурге 3 апреля будет работать бесплатно

По поручению губернатора Санкт-Петербурга в понедельник весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

В пресс-службе городского комитета по транспорту заявили, что в связи с закрытием метро усилено движение наземного транспорта.

Дополнительные автобусы, дублирующие ветки метрополитена, пустили после взрыва в метро, заявили в «Пассажиравтотрансе».

В понедельник приблизительно в 14.30 мск произошел взрыв в метро в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, 10 человек погибли, около 50 получили ранения. Метрополитен закрыт. Усилены меря безопасности в аэропорту «Пулково».