Почти половина россиян уверены в неизбежности революции 1917 года – «Левада-центр»

Около половины россиян (48%) считают неизбежной Октябрьскую революцию 1917 г. и отмечают ее положительную роль в истории страны, показал опрос «Левада-центра». В том, что этой революции можно было бы избежать, уверены 32% респондентов, затруднился ответить каждый пятый (21%) участник опроса.

О негативной роли Октябрьской революции в российской истории сказали 31% россиян, а 21% затруднились дать оценку.

Большинство россиян считают, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории народов России (25%) и дала толчок их социальному и экономическому развитию (36%). При этом 21% полагает, что она затормозила развитие народов России и стала для них катастрофой (6%). По мнению участников опроса, к Октябрьской революции привело главным образом тяжелое положение трудящихся (50%) и слабость правительственной власти (45%). Каждый пятый увидел в этом заговор врагов русского народа (20%) и экстремизм политических авантюристов (19%).

Приход большевиков к власти в 1917 г. 45% россиян считают незаконным, в обратном уверены 35%, а 19% затрудняются с ответом.

Опрос проводился 2-6 марта среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.