Патриарх Кирилл возложил на интеллигенцию вину за революцию 1917 года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил основную вину за революцию 1917 г. на интеллигенцию. «Все, что произошло в ХХ в., эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?» - заявил он на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии.

Предстоятель Церкви считает, что "интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события столетней давности".

Патриарх также выразил сожаление, что сейчас продолжается «война исторических аргументов». «Общество до сих пор не примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности. Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов», - подчеркнул он.

"Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь", - добавил патриарх.

В обнародованном сегодня коротком списке кандидатов на присуждение Патриаршей литературной премии им. Кирилла и Мефодия - 8 человек. Имена лауреатов премии 2017 г. станут известны на церемонии награждения, которая состоится 11 мая в Храме Христа Спасителя г. Москвы.