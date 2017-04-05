Сенатор Тюльпанов скончался от острой сердечной недостаточности

Причиной смерти члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, скончавшегося 4 апреля в Санкт-Петербурге, стала острая сердечная недостаточность, передает ТАСС со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

«Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является "острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца", - сказали в пресс-службе сенатора.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств смерти Тюльпанова в результате несчастного случая. Днем 4 апреля сенатор поскользнулся и получил при падении травму в помещении оздоровительного центра. К моменту приезда врачей скорой помощи Тюльпанов уже был мертв.