Следственный комитет начал проверку по факту гибели сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели в результате несчастного случая сенатора Вадима Тюльпанова. Об этом сообщается в пресс-релизе СКР.

«По факту смерти в результате несчастного случая члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Вадима Тюльпанова в Санкт-Петербурге организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 4 апреля Тюльпанов в бане в Кировском районе Петербурга поскользнулся и получил при падении травму.